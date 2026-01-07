Сильный снегопад вызвал хаос в городах Европы, сообщила газета The New York Times.

В Нидерландах из-за метели в аэропорту Амстердам отменили уже более двух тысяч рейсов. Экстренные службы настоятельно просят местных жителей по возможности не пользоваться автомобилями.

Тем временем во Франции объявили оранжевый уровень погодной опасности. На улицах Парижа образовались многокилометровые пробки, а власти запретили движение большегрузов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.