Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда детских сухих смесей Nestle из-за возможного наличия в них опасного токсина. Санитарная мера касается сухих быстрорастворимых молочных и безлактозных смесей, произведенных с апреля по ноябрь прошлого года.

Токсин был обнаружен в растительном масле, которое входит в состав смесей. Он вызывает симптомы пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

