Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 21:15

Общество

Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда детских сухих смесей Nestle

Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда детских сухих смесей Nestle

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 января

Крещенские морозы приближаются к Москве

Сотрудники Росгвардии обнаружили потерянную сумку с деньгами в центре Москвы

Синоптики рассказали о погоде в столице на Рождество

Коммунальные службы Москвы проводят работы по уборке снега

Акция по сбору видеопоздравлений для участников спецоперации продлится до 11 января

В течение недели в Москве ожидается сильный снег

"Новости дня": в России появится новая врачебная специальность по здоровому долголетию

Телеканал Москва 24 объявил о конкурсе с призами в телеграм-канале

Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда детских сухих смесей Nestle из-за возможного наличия в них опасного токсина. Санитарная мера касается сухих быстрорастворимых молочных и безлактозных смесей, произведенных с апреля по ноябрь прошлого года.

Токсин был обнаружен в растительном масле, которое входит в состав смесей. Он вызывает симптомы пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлексей Лазаренко

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика