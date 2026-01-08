Форма поиска по сайту

08 января, 09:15

Город

На улицах Москвы продолжаются работы по уборке снега

На улицах Москвы после снегопада ведутся активные работы по уборке. Как сообщил первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ Антон Домарацкий, техника работает в круглосуточном режиме.

Особое внимание уделяется расчистке подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, а также объектам социальной и торговой инфраструктуры. В ночное время проводилась очистка кровель зданий, выступающие опасные элементы огорожены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

