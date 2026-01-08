08 января, 09:15Город
На улицах Москвы продолжаются работы по уборке снега
На улицах Москвы после снегопада ведутся активные работы по уборке. Как сообщил первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ Антон Домарацкий, техника работает в круглосуточном режиме.
Особое внимание уделяется расчистке подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, а также объектам социальной и торговой инфраструктуры. В ночное время проводилась очистка кровель зданий, выступающие опасные элементы огорожены.
