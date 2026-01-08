На улицах Москвы продолжаются работы по уборке снега

На улицах Москвы после снегопада ведутся активные работы по уборке. Как сообщил первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ Антон Домарацкий, техника работает в круглосуточном режиме.

Особое внимание уделяется расчистке подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, а также объектам социальной и торговой инфраструктуры. В ночное время проводилась очистка кровель зданий, выступающие опасные элементы огорожены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.