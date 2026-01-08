08 января, 08:35Общество
"Новости дня": российские ученые разработали вакцину от аллергии на пыльцу березы
Российские ученые разработали вакцину против аллергии на пыльцу березы. Препарат успешно прошел две фазы клинических испытаний, показав высокий уровень безопасности и хорошую переносимость. В настоящее время проводится третий этап исследований.
Новая вакцина способна сформировать иммунитет всего за несколько уколов, в отличие от существующей аллерген-специфической терапии, курс которой может длиться несколько лет. Если испытания завершатся успешно, лекарство станет доступно пациентам уже во второй половине 2026 года.
Подробнее – в программе "Новости дня".