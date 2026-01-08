Форма поиска по сайту

08 января, 08:35

Общество

"Новости дня": российские ученые разработали вакцину от аллергии на пыльцу березы

Уголовное дело возбуждено после отравления детей-спортсменов в Сочи

"Роскосмос" опубликовал снимок циклона, который надвигается на Москву

Материнский капитал за двух детей увеличат в РФ до 974 тысяч рублей

Сильный снегопад вызвал хаос в городах Европы

Движение ограничено на ряде трасс в Татарстане из-за снегопада

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 января

Патриарх Кирилл поздравил экипаж МКС с Рождеством

Роспотребнадзор начал расследование после массового отравления детей под Сочи

Российские ученые разработали вакцину против аллергии на пыльцу березы. Препарат успешно прошел две фазы клинических испытаний, показав высокий уровень безопасности и хорошую переносимость. В настоящее время проводится третий этап исследований.

Новая вакцина способна сформировать иммунитет всего за несколько уколов, в отличие от существующей аллерген-специфической терапии, курс которой может длиться несколько лет. Если испытания завершатся успешно, лекарство станет доступно пациентам уже во второй половине 2026 года.

Подробнее – в программе "Новости дня".

