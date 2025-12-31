Форма поиска по сайту

31 декабря 2025, 14:40

Общество

"Новости дня": эксперты рассказали, как правильно распределить бюджет на праздники

"Новости дня": эксперты рассказали, как правильно распределить бюджет на праздники

"Новости дня": самые длинные за 12 лет новогодние каникулы начались в России

Россиянам рассказали, какие законы начнут действовать с января

Новогоднее обращение Путина покажут на медиаэкранах в столичном транспорте

"Московский патруль": юрист напомнил об ответственности за небезопасное украшение подъезда

"Московский патруль": москвичей призвали отказаться от салюта в новогодние праздники

"Миллион вопросов": диетолог рассказала, можно ли есть салаты на завтрак 1 января

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

"Мослекторий": Александр Фокин – о новогодних традициях

"Вопрос спорный": россияне назвали главное блюдо новогоднего застолья

Финансовые эксперты рассказали, как грамотно распределить бюджет на новогодние праздники, чтобы порадовать себя и не остаться без денег в январе. Для этого необходимо соблюсти три простых правила.

Во-первых, сразу выделить из полученных зарплаты и премии сумму на обязательные нужды. Во-вторых, перед походом в магазин составлять список покупок и примерную смету. В-третьих, избегать спонтанных покупок, особенно на маркетплейсах.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
обществовидео

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

