"Новости дня": эксперты рассказали, как правильно распределить бюджет на праздники
Финансовые эксперты рассказали, как грамотно распределить бюджет на новогодние праздники, чтобы порадовать себя и не остаться без денег в январе. Для этого необходимо соблюсти три простых правила.
Во-первых, сразу выделить из полученных зарплаты и премии сумму на обязательные нужды. Во-вторых, перед походом в магазин составлять список покупок и примерную смету. В-третьих, избегать спонтанных покупок, особенно на маркетплейсах.
Подробнее – в программе "Новости дня".