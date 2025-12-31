"Новости дня": эксперты рассказали, как правильно распределить бюджет на праздники

Финансовые эксперты рассказали, как грамотно распределить бюджет на новогодние праздники, чтобы порадовать себя и не остаться без денег в январе. Для этого необходимо соблюсти три простых правила.

Во-первых, сразу выделить из полученных зарплаты и премии сумму на обязательные нужды. Во-вторых, перед походом в магазин составлять список покупок и примерную смету. В-третьих, избегать спонтанных покупок, особенно на маркетплейсах.

