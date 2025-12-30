"Новости дня": парковка на 12 улицах Москвы станет дешевле

Парковка станет дешевле на 12 улицах Москвы, тарифы скорректируют со 2 января. Стоимость за час снизится до 40 рублей из-за небольшой загруженности. Изменения коснутся, в частности, участков на улицах Михаила Якушина и Игоря Численко в районе Аэропорт.

На Воробьевых горах стартовал горнолыжный сезон. По будням будут проходить бесплатные тренировки по сноубордингу, а в выходные и праздничные дни – по керлингу. Кроме того, в комплексе подготовили развлекательную программу.

Московские коммунальные службы переходят на усиленный режим работы. В праздничные дни особое внимание уделят уборке дорог, пешеходных зон, общественных пространств и дворов. Также на контроле – меры противопожарной безопасности. Спасательные подразделения и аварийно-восстановительные бригады перейдут в режим повышенной готовности.

Подробнее – в программе "Новости дня".

