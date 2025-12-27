Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 05:30

Город

"Новости дня": в Москве завершились работы по реставрации Доходного дома Монигетти

"Новости дня": в Москве завершились работы по реставрации Доходного дома Монигетти

"Это Москва. Инфраструктура": московская реставрация

"Сити": "Зима в Москве"

"Познавательный фильм": Москва. Кошкин дом

Москвичам показали, как панды в столичном зоопарке празднуют снегопад

В Москве состоялась премьера спектакля "Игра интересов"

Фестиваль "Солома" пройдет в рамках проекта "Зима в Москве"

Фестиваль "Зимний городок" откроется в "Лужниках"

Сотрудники "СпасРезерва" спасли кота, застрявшего в обшивке здания в Москве

Праздничное мероприятие для семей участников СВО прошло на Воробьевых горах

В центре Москвы завершились работы по реставрации одного из ярких представителей стиля модерн Доходного дома Монигетти. Здание, возведенное более 100 лет назад по проекту архитектора Николая Матвеева, обрело вторую жизнь.

В столице заботятся о таких старинных зданиях, чтобы они служили еще долгие годы. Всего в городе отремонтировали уже около 30 тысяч домов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика