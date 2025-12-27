27 декабря, 05:30Город
"Новости дня": в Москве завершились работы по реставрации Доходного дома Монигетти
В центре Москвы завершились работы по реставрации одного из ярких представителей стиля модерн Доходного дома Монигетти. Здание, возведенное более 100 лет назад по проекту архитектора Николая Матвеева, обрело вторую жизнь.
В столице заботятся о таких старинных зданиях, чтобы они служили еще долгие годы. Всего в городе отремонтировали уже около 30 тысяч домов.
Подробнее – в программе "Новости дня".