Гастрофестиваль "Вкусные морозы" пройдет в Москве 27 декабря

Гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" 27 декабря ждут специальные события. В парке "Музеон" в рамках проекта "Зима в Москве" пройдет гастрофестиваль "Вкусные морозы", где можно будет пробовать авторские блюда от столичных ресторанов.

Одной из ключевых площадок фестиваля стала Манежная площадь, оформленная в стиле винтажных елочных игрушек. Там проходит мини-спектакль "Склад забытых игрушек". Всего праздничная программа охватывает 35 локаций по всему городу, включая 25 бесплатных катков.

