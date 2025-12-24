Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 17:05

Политика

"Новости дня": Мосгордума расширила перечень лиц, относящихся к ветеранам боевых действий

"Новости дня": Мосгордума расширила перечень лиц, относящихся к ветеранам боевых действий

В Москве вырос размер штрафа за безбилетный проезд в наземном транспорте

Прокуратура Москвы проконтролирует расследование уголовного дела после взрыва в столице

"Деньги 24": штрафы за навязывание дополнительных услуг увеличат в России

Российские войска вошли в населенный пункт Прилипка в Харьковской области

"Семейную ипотеку" в России могут распространить на вторичное жилье

В МИД России заявили, что возобновление прямого авиасообщения с США давно назрело

Госдума увеличила штрафы за навязывание допуслуг и товаров

В Госдуме предложили запретить сессии в новогодние каникулы

Уитэкер: мирный план по Украине состоит из 20 пунктов

Московская городская дума расширила перечень лиц, которые будут приравнены к ветеранам боевых действий. Соответствующее решение принято на заседании столичного парламента.

В новый список включили военнослужащих, выполнявших работы по поиску и разминированию на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, статус ветерана получат те, кто заключал контракты с министерством обороны в период с октября 2022 до сентября 2023 года. Этот статус дает право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
политикаобществовидео

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика