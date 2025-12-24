"Новости дня": Мосгордума расширила перечень лиц, относящихся к ветеранам боевых действий

Московская городская дума расширила перечень лиц, которые будут приравнены к ветеранам боевых действий. Соответствующее решение принято на заседании столичного парламента.

В новый список включили военнослужащих, выполнявших работы по поиску и разминированию на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, статус ветерана получат те, кто заключал контракты с министерством обороны в период с октября 2022 до сентября 2023 года. Этот статус дает право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта.

