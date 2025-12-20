"Новости дня": на московских ярмарках проходит акция "Подвешенный мандарин"

В преддверии новогодних праздников в Москве стартовала традиционная благотворительная акция "Подвешенный мандарин". Она проходит в пятый раз на 20 ярмарочных площадках в разных районах города и продлится до 26 декабря.

Принять участие может любой желающий: для этого нужно прийти на ярмарку, купить мандарины и положить их в специально отведенную корзину. В этом году собранные фрукты будут направлены в детские дома и больницы Донецкой и Луганской Народных Республик, а также военнослужащим на передовую.

Подробнее – в программе "Новости дня".