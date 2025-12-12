Форма поиска по сайту

12 декабря, 22:15

Общество

МОНИКИ исполнилось 250 лет

Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского (МОНИКИ) отметил юбилей – 250 лет. Коллектив института получил поздравления и награды.

МОНИКИ был основан как больница в 1775 году по инициативе императрицы Екатерины II. За два с половиной века больница превратилась в уникальный медицинский кластер, который объединяет клинический, научный и образовательный центры. Каждый день здесь проводят около 140 операций. А ежегодно в институте проходят лечение порядка 50 тысяч пациентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алексей Лазаренко

