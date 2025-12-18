"Новости дня": в Москве обновили дом на Волгоградском проспекте

В Москве обновили дом на Волгоградском проспекте. Была использована технология "мокрого фасада": стены утеплили минеральной ватой, оштукатурили и покрасили в приятные цвета.

Сотни уникальных памятников архитектуры восстановили в этом году в столице участники конкурса "Московская реставрация". Жюри отметило 29 лауреатов. Одним из победителей стал Швейцарский домик в усадьбе Кусково.

На улице Сокольнический Вал, недалеко от пересечения с Богородским шоссе, появится выделенная полоса для городского транспорта. По ней будут проезжать семь маршрутов. В результате этот путь займет у пассажиров одну минуту вместо четырех.

