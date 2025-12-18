Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 03:10

Город

"Новости дня": в Москве обновили дом на Волгоградском проспекте

"Новости дня": в Москве обновили дом на Волгоградском проспекте

"Новости дня": в России ужесточили правила выдачи микрозаймов

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 декабря

Первая в России публичная энтомологическая лаборатория открылась в "Биокластере"

Новости Московского транспорта

"Торги Москвы": объекты в ЗАО

Более тысячи праздничных елей установили к Новому году в Москве

Надземный пешеходный переход построили у станции метро "Корниловская" в Москве

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости социального блока Москвы

В Москве обновили дом на Волгоградском проспекте. Была использована технология "мокрого фасада": стены утеплили минеральной ватой, оштукатурили и покрасили в приятные цвета.

Сотни уникальных памятников архитектуры восстановили в этом году в столице участники конкурса "Московская реставрация". Жюри отметило 29 лауреатов. Одним из победителей стал Швейцарский домик в усадьбе Кусково.

На улице Сокольнический Вал, недалеко от пересечения с Богородским шоссе, появится выделенная полоса для городского транспорта. По ней будут проезжать семь маршрутов. В результате этот путь займет у пассажиров одну минуту вместо четырех.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика