"Новости дня": Московский центр фотоники открылся в Зеленограде

В Зеленограде открылся Московский центр фотоники, где будут создавать особые микросхемы. Они помогут развивать беспилотный транспорт, а также беспроводную технологию, которая улучшает качество связи. Главное условие для такого производства – максимальная стерильность.

Проект реализовали на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва". В составе нового производства заработают также Лаборатория микроэлектроники и Центр фотошаблонов. Это позволит стране не зависеть от зарубежных производителей микрочипов.

Подробнее – в программе "Новости дня".