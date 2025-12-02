"Новости дня": россиянам рассказали о клинических испытаниях вакцины от аллергии

Российские ученые разработали вакцину от аллергии на пыльцу березы, которая в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний. Препарат создан на основе искусственно синтезированного аллергена и призван заменить традиционную длительную терапию, занимающую от трех до пяти лет.

Новый метод предполагает всего пять подкожных инъекций, по одной в месяц перед началом сезона цветения. Как поясняют иммунологи, вакцина "тренирует" иммунную систему, делая пациента невосприимчивым к аллергену. Разработка также может стать основой для создания поливакцины против различных видов аллергии.

Подробнее – в программе "Новости дня".