Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 12:05

Наука

"Новости дня": россиянам рассказали о клинических испытаниях вакцины от аллергии

"Новости дня": россиянам рассказали о клинических испытаниях вакцины от аллергии

Москвичи смогут получать результаты медицинских анализов в 2 раза быстрее

Лабораторные анализы перевели в цифровой формат в Москве

Два центра женского здоровья появились в столице ко Дню матери

Врачи неотложной медицинской помощи в Москве теперь могут выписывать рецепты и больничные

Московскими медицинскими сервисами с ИИ обеспечили 74 региона России

Как неотложная помощь и поликлиники заботятся о здоровье москвичей

В Москве открыли новые центры женского здоровья ко Дню матери

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости социального блока Москвы

Российские ученые разработали вакцину от аллергии на пыльцу березы, которая в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний. Препарат создан на основе искусственно синтезированного аллергена и призван заменить традиционную длительную терапию, занимающую от трех до пяти лет.

Новый метод предполагает всего пять подкожных инъекций, по одной в месяц перед началом сезона цветения. Как поясняют иммунологи, вакцина "тренирует" иммунную систему, делая пациента невосприимчивым к аллергену. Разработка также может стать основой для создания поливакцины против различных видов аллергии.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
медицинанаукавидео

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика