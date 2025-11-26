"Новости дня": строительство новостройки по реновации завершилось на Игральной улице

Новостройка по реновации на Игральной улице скоро сможет принять жильцов. Строительство двух корпусов завершилось, и теперь их готовят к заселению. В доме разместились почти 500 квартир с готовой отделкой. Для удобства новоселов в подъездах установили современные лифты, оборудовали помещения для хранения колясок и велосипедов, а также создали подземную парковку.

Рядом с домом появились детская и спортивная площадки. Также жильцам будет удобно добираться до поликлиник, школ и остановок общественного транспорта. Всего в районе Богородское по программе реновации предстоит расселить почти 150 домов, новые квартиры получат более 25 тысяч человек.

Подробнее – в программе "Новости дня".