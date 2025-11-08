Форма поиска по сайту

08 ноября, 07:40

Город

"Новости дня": школу на 550 детей откроют в Метрогородке

"Новости дня": школу на 550 детей откроют в Метрогородке

Школу на 550 детей откроют в Метрогородке. Здание начали строить на Открытом шоссе неподалеку от Тагильской улицы.

Пространство разделят на три части. Левое крыло займет начальная школа, в правом разместят средние и старшие классы. В центральной части будут общие помещения – столовая, зал для мероприятий, медиатека и просторные зоны отдыха. У школы также будет собственный стадион.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
образованиегород

