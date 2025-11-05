"Новости дня": национальный календарь прививок для взрослых предложили сделать в России

В России предлагают создать национальный календарь прививок для людей старшего возраста. Как объясняют врачи, некоторые прививки, сделанные в детстве, необходимо повторять, поскольку против многих заболеваний не формируется пожизненный иммунитет, а концентрация антител со временем снижается.

В перечень важных для пожилых людей входят вакцины от пневмококковой инфекции, герпеса и гриппа. Прививки от столбняка и дифтерии медики рекомендуют повторять после 60 лет, а некоторые другие вакцины – каждые 10 лет. Подробнее – в программе "Новости дня".