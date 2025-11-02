График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 11:15

Москва отправила помощь животным из приграничных регионов

Москва отправила помощь животным в приграничные регионы. Груз из 18 тонн корма, медикаментов и других зоотоваров доставлен в приюты, куда привозят животных, оставшихся без хозяев в результате спецоперации.

Многие питомцы уже нашли новый дом в столице. Собака по кличке Мушка приехала из Белгородской области полгода назад. Новые хозяева обеспечили ей полноценную жизнь и заботу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществоживотныегородвидеоАнастасия НалетоваМария Рыбакова

