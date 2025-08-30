Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 06:30

Мэр Москвы

"Новости дня": технопарк появился на Новомосковской улице в Москве

"Новости дня": технопарк появился на Новомосковской улице в Москве

Собянин: "Марафон добрых дел" пройдет в Москве в сентябре

Собянин объявил октябрь 2025 года месяцем московской промышленности

Собянин: производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое

Собянин: в День знаний 34 новых школы и детских сада примут учеников

Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла "Лухмановская"

Собянин: 1 сентября в Коммунарке откроется новый учебный комплекс

Собянин рассказал о системе лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Москве

Собянин: более 100 спортивных площадок открыто для москвичей в парке "Яуза"

Собянин принял участие в педагогическом совете в Гостином Дворе

На Новомосковской улице появился технопарк. Как сообщил Сергей Собянин, в нем разместили телевизионные студии, дикторские и монтажные зоны, эфирный комплекс, а также офисы, коворкинг и центры обработки данных.

Там будут размещаться компании в сфере телевидения и радиовещания, а также те компании, которые производят сопутствующее оборудование, программное обеспечение, аппаратные комплексы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
мэр Москвыгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика