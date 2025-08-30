"Новости дня": технопарк появился на Новомосковской улице в Москве

На Новомосковской улице появился технопарк. Как сообщил Сергей Собянин, в нем разместили телевизионные студии, дикторские и монтажные зоны, эфирный комплекс, а также офисы, коворкинг и центры обработки данных.

Там будут размещаться компании в сфере телевидения и радиовещания, а также те компании, которые производят сопутствующее оборудование, программное обеспечение, аппаратные комплексы.

Подробнее – в программе "Новости дня".