"Мой район. Место встречи": район Сокольники с Вячеславом Жеребкиным

В новом выпуске вместе с заслуженным артистом России Вячеславом Жеребкиным зрители отправятся исследовать знаковые места района Сокольники и его скрытые смыслы. Ведущий раскроет тайны местных легенд и расскажет, как Сокольники связаны со Львом Толстым.

Зрители побывают в розарии парка "Сокольники", узнают, что такое флориография, и получат практические советы по выращиванию роз. Жеребкин поделится личной историей о том, как учит стихотворения с детьми, и раскроет секрет появления легендарных строк песен группы "На-На".

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".