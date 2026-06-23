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23 июня, 10:55

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"Мой район. Место встречи": район Сокольники с Вячеславом Жеребкиным

"Мой район. Место встречи": район Сокольники с Вячеславом Жеребкиным

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В новом выпуске вместе с заслуженным артистом России Вячеславом Жеребкиным зрители отправятся исследовать знаковые места района Сокольники и его скрытые смыслы. Ведущий раскроет тайны местных легенд и расскажет, как Сокольники связаны со Львом Толстым.

Зрители побывают в розарии парка "Сокольники", узнают, что такое флориография, и получат практические советы по выращиванию роз. Жеребкин поделится личной историей о том, как учит стихотворения с детьми, и раскроет секрет появления легендарных строк песен группы "На-На".

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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