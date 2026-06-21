На футбольном поле в "Коломенском" участниками чемпионата стали 50 любителей. Один из столичных болельщиков Еремей Гордеев устроил свой турнир, собрав команды вирусным видео. Он вдохновился трансляциями ФИФА.

Теперь играют 8 команд по 6 человек. Есть два запасных игрока. От "Кошек" до "Джентельменов" – названия придумали прямо на поле за несколько минут до жеребьевки.

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