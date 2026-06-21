21 июня, 22:45Спорт
На футбольном поле в "Коломенском" участниками чемпионата стали 50 любителей
На футбольном поле в "Коломенском" участниками чемпионата стали 50 любителей. Один из столичных болельщиков Еремей Гордеев устроил свой турнир, собрав команды вирусным видео. Он вдохновился трансляциями ФИФА.
Теперь играют 8 команд по 6 человек. Есть два запасных игрока. От "Кошек" до "Джентельменов" – названия придумали прямо на поле за несколько минут до жеребьевки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.