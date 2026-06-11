Новости спорта: россиянин Мурашов вошел в символическую сборную лучших молодых игроков АХЛ

Россиянин Сергей Мурашов вошел в символическую сборную лучших молодых игроков Американской хоккейной лиги (АХЛ). Голкипер, выступающий за фарм-клуб "Питтсбург Пингвинз", занял третье место в лиге по среднему количеству пропущенных шайб и проценту отраженных бросков.

Тем временем в преддверии чемпионата мира по футболу разгорелся скандал вокруг формы сборной Гаити. В FIFA выступили с претензиями к дизайну экипировки, посчитав, что он содержит отсылки к Гаитянской революции.

Об этих и других темах спорта – в эфире телеканала Москва 24.