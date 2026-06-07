Более 20 тысяч человек посетили фестиваль ходьбы в Москве

Фестиваль ходьбы "10 000 шагов" объединил более 20 тысяч москвичей, которые заботятся о своем здоровье. Участники вышли на прогулки в московские парки.

Главной площадкой стала Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ), где перед стартом гостей ждал концерт и разминка со звездами. Затем участники отправились по маршруту с 5 контрольными пунктами, расположенными в знаковых местах: около канатной дороги парка "Ореон", в Мичуринском саду и на Северной Петле.

Помимо ВДНХ, маршруты фестиваля проложили еще в 8 городских парках, включая Таганский, Воронцовский и зеленоградский парк "40‑летия Победы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

