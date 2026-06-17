"Мой район. Место встречи": Пресненский район с Игорем Николаевым

В новом выпуске программы народный артист России Игорь Николаев поделится семейными историями о Пресненском районе и расскажет, как теннис стал его главным спортивным увлечением. Москвовед Виталий Калашников проведет экскурсию по знаковым местам района от тихих переулков до шумных бульваров.

Коллекционер грампластинок расскажет о втором рождении винила, магии его теплого звука и объяснит, почему шорох пластинки может быть дороже цифрового совершенства. Тренеры по настольному и большому теннису объяснят, почему этот вид спорта называют "шахматами в движении", как он помогает сохранять молодость и продлевает жизнь.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".