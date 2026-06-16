Россиянам напомнили, какие деревья самые опасные во время грозы

Во время грозы удары молнии чаще всего приходятся на дубы, сосны и ели. Об этом сообщили во Всероссийском обществе охраны природы.

По словам ученых, решающую роль играет влажность ствола и разветвленная корневая система. Благодаря этим особенностям такие деревья становятся хорошими проводниками, поэтому во время грозы лучше держаться от них подальше.

Кроме того, следует избегать опор линий электропередачи и других высоких металлических конструкций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.