"Мой район. Место встречи": район Лефортово с Константином Юшкевичем

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" актер театра и кино Константин Юшкевич отправится в район Лефортово. Он прокатится на новом, самом протяженном в мире трамвайном маршруте, узнает об истории трамвайного движения в Лефортове и вспомнит фильмы, в которых свою роль сыграл трамвай.

Кроме того, участники проекта "Московское долголетие" поделятся секретами крепких отношений, а Юшкевич расскажет о своей семейной жизни. Эксперты и гости программы обсудят влияние брака на благополучие и продолжительность жизни, опираясь на научные данные и личный опыт.

