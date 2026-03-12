"Мой район. Место встречи": Даниловский район с Алексеем Маклаковым

Даниловский район – это уникальный уголок на карте города, полный легенд и исторических событий, а также известный своей необыкновенной архитектурой и знаковыми производствами. Там живет и находит вдохновение актер театра и кино Алексей Маклаков.

Зрители узнают исторические тайны района. Также гости выпуска расскажут об одном из главных заводов страны ЗИЛе и его не менее легендарном Дворце культуры и выяснят, почему каждому жителю и гостю города обязательно стоит прокатиться на речном трамвае.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".