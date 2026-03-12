Форма поиска по сайту

12 марта, 12:00

Город

"Мой район. Место встречи": Даниловский район с Алексеем Маклаковым

Собянин и Глыбочко открыли центр инжиниринговых разработок

Температура воздуха достигнет плюс 15 градусов в Москве из-за циклона с Атлантики

Мнёвниковскую пойму начнут благоустраивать в Москве в 2026 году

Снег растает в Москве на две недели раньше срока

Кикшеринговые компании начали подготовку электросамокатов к новому сезону

Около 600 улиц благоустроят в Москве в 2026 году

"Новости дня": мемориальную доску режиссеру Олегу Табакову открыли на улице Чаплыгина

"Новости дня": весенний сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал в Москве

"Новости дня": ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты от Москвы к 9 Мая

Даниловский район – это уникальный уголок на карте города, полный легенд и исторических событий, а также известный своей необыкновенной архитектурой и знаковыми производствами. Там живет и находит вдохновение актер театра и кино Алексей Маклаков.

Зрители узнают исторические тайны района. Также гости выпуска расскажут об одном из главных заводов страны ЗИЛе и его не менее легендарном Дворце культуры и выяснят, почему каждому жителю и гостю города обязательно стоит прокатиться на речном трамвае.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Программа: Мой район. Место встречи
