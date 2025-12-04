В обновленном фойе "Покровка.Театр" открыли фреску-портрет Сергея Арцибашева. В 2026 году народному артисту и основателю театра исполнилось бы 75 лет.

К юбилею устроили открытый конкурс среди художников. Для создания фрески мастерам предложили портрет-референс Арцибашева. Победителем стал художник, муралист Владислав Подопригора. Лицо основателя театра он изобразил в полуобороте, отразив характер и внутреннюю силу артиста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.