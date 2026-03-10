Более 1 тысячи объектов благоустроили в Москве за 2 года

Более 1 тысячи объектов обновили в Москве по программе комплексного благоустройства улиц за 2 года. В парке "Яуза" создали пешеходную зону площадью 250 гектаров.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что раньше на Тверской и Садовом кольце было мало места для пешеходов из-за припаркованных машин. После благоустройства тротуары расширили, сделали мощение и озеленение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.