Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 22:15

Город

Более 1 тысячи объектов благоустроили в Москве за 2 года

Более 1 тысячи объектов благоустроили в Москве за 2 года

Собянин: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 12,3%

В Москве ожидается новый всплеск ОРВИ и гриппа

Температура воздуха поднимется до плюс 11 градусов в Москве 11 марта

Новогодние конструкции начали разбирать в Москве

Москвичи раскрыли схему парковки за чужими шлагбаумами

Искусственный интеллект стал инструментом в управлении Москвой

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 10 марта

Собянин: инженерные классы открыты уже в 207 школах Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 марта

Более 1 тысячи объектов обновили в Москве по программе комплексного благоустройства улиц за 2 года. В парке "Яуза" создали пешеходную зону площадью 250 гектаров.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что раньше на Тверской и Садовом кольце было мало места для пешеходов из-за припаркованных машин. После благоустройства тротуары расширили, сделали мощение и озеленение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоАнна МакароваЕкатерина Ефимцева

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика