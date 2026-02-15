В Москве начался капитальный ремонт трех фонтанов на Манежной площади

В Москве отремонтируют фонтаны "Часы мира", "Купола" и "Каскад" на Манежной площади. Работы планируют завершить уже в этом году.

На фонтане "Часы мира" заменят поврежденные части остекления купола, покрытия и стены гранитной чаши, отремонтируют плиты ступеней. На "Куполах" и "Каскаде" выполнят мощение дна чаш гранитом, обновят облицовку парапетов и приведут в порядок системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

