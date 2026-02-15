Форма поиска по сайту

15 февраля, 22:30

Город

В Москве начался капитальный ремонт трех фонтанов на Манежной площади

Спасатели представили меры предосторожности из-за непогоды в Московском регионе

Новая волна осадков ожидается на следующей неделе в Москве

Теплая погода ожидается в Москве 23 февраля

Памятный митинг прошел у мемориала "Воинам-москвичам, погибшим в Афганистане"

Фестиваль "Масленица" объединил 30 площадок по всей Москве

Начался капитальный ремонт трех фонтанов на Манежной площади

Сергей Собянин: Живописную улицу и Щукинский полуостров соединит новый мост

Для гостей фестиваля "Масленица" подготовили обширную программу

Три фонтана на Манежной площади приведут в порядок в 2026-м году

В Москве отремонтируют фонтаны "Часы мира", "Купола" и "Каскад" на Манежной площади. Работы планируют завершить уже в этом году.

На фонтане "Часы мира" заменят поврежденные части остекления купола, покрытия и стены гранитной чаши, отремонтируют плиты ступеней. На "Куполах" и "Каскаде" выполнят мощение дна чаш гранитом, обновят облицовку парапетов и приведут в порядок системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

