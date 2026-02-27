"Мой район. Место встречи": День кошек в России с Дмитрием Губерниевым

В новом выпуске, посвященном Дню кошек, зрителям раскроют секреты пушистых москвичей. Фелинологи расскажут, как найти питомца не по породе, а по характеру, и объяснят, почему кошачье урчание сравнивают с терапией.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделится историей своего рыжего кота Буськи. Эксперты и волонтеры объяснят, как работает городская онлайн-система "Моспитомец", и как легко можно приютить пушистого друга.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".