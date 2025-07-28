"Мой район. Место встречи": Бескудниковский

В Бескудниковском районе столицы делали кирпич и прокладывали рельсы, возводили дома и строили дороги. Теперь этот район встречает зелеными аллеями, по которым приятно пройтись к новым станциям метро. Также он удивляет разноцветными матрешками, которых можно встретить на каждом шагу.

В этом выпуске певец, музыкант, композитор, теле- и радиоведущий Сергей Минаев рассказал о своем детстве в Бескудниковском районе и о том, как улицы вдохновили его писать стихи.

Москововед Регина Поливан поделилась разными версиями о происхождении названия района, а также рассказала о кирпичном заводе А. Т. Денисова, который раньше располагался именно здесь.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".