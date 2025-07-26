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26 июля, 09:45

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Более 100 мероприятий пройдет в Москве в рамках фестиваля вьетнамской культуры

Более 100 мероприятий пройдет в Москве в рамках фестиваля вьетнамской культуры

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В рамках фестиваля вьетнамской культуры в Москве запланировано более 100 мероприятий. Например, гости могут познакомиться с национальным боевым искусством и танцами этой страны, сделать игрушки из рисового теста и научиться готовить национальные блюда.

Фестиваль приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Социалистической Республикой Вьетнам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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