25 июля, 08:00Город
"Мой район. Место встречи": Ясенево
Район Ясенево расположен на Теплостанской возвышенности, которая является самой высокой точкой столицы.
В новом выпуске заслуженный артист России Игорь Ливанов расскажет о продуманной планировке района и культовых фильмах, которые снимались в его декорациях.
Кроме того, представитель крупнейшего культурного центра округа вспомнит квартирники 1980-х годов, а также поделится историями о Битцевском лесу.
Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".