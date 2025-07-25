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25 июля, 08:00

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"Мой район. Место встречи": Ясенево

"Мой район. Место встречи": Ясенево

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Район Ясенево расположен на Теплостанской возвышенности, которая является самой высокой точкой столицы.

В новом выпуске заслуженный артист России Игорь Ливанов расскажет о продуманной планировке района и культовых фильмах, которые снимались в его декорациях.

Кроме того, представитель крупнейшего культурного центра округа вспомнит квартирники 1980-х годов, а также поделится историями о Битцевском лесу.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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