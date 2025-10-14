Форма поиска по сайту

14 октября, 15:45

Город

"Улицы московские": проспект 60-летия Октября

"Улицы московские": проспект 60-летия Октября

Проспект 60-летия Октября в свое время стал новаторским. Начиная с конца 50-х годов и до наших дней, экспериментов на этой улице было достаточно.

Почему в доме, где жил актер Владимир Высоцкий, не было батарей горячего отопления? Как композитор Дмитрий Шостакович создал рекламную оперу? Что общего между корабельным гальюном и совмещенным санузлом? Какие педагогические эксперименты проводились на проспекте 60-летия Октября? Зачем туда со всего города приезжали красавицы-москвички?

Об этом – в программе "Улицы московские".

