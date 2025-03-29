"Киномода": 80-е

Москва 1980 года стала центром мирового внимания благодаря Олимпиаде, с которой началась эпоха модных перемен. Более пяти тысяч иностранцев из 80 стран мира заполнили улицы столицы, демонстрируя вельветовые джинсы, яркие футболки с крупными надписями, стиль сафари и кроссовки.

Первая половина 80-х в СССР – это время смелых экспериментов. Яркие цвета, кричащие принты и одежда с широкими плечами стали символами новой свободы в моде. Как спортивный стиль превратился в спортивный шик?

Рукав летучая-мышь, шуба-чебурашка и шапка-петушок – как вещи со смешными названиями стали главными трендами советских 80-х?

Об этом – в программе "Киномода".