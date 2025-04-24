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24 апреля, 06:55

Культура

"Моя Москва": Артем Осипов. Часть 2

"Моя Москва": Артем Осипов. Часть 2

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В жизни актер Артем Осипов преданный муж и любящий отец, а в кино он с радостью пробует себя в самых разных ролях: бандитов, гонщиков, врачей, офицеров. Он не боится экспериментов и импровизации и нередко работает без дублеров.

В этом выпуске на прогулке по любимому району Марьина Роща артист расскажет, зачем бросался под колеса автомобилей, раскроет тайну своей синей птицы и покажет заветные уголки Москвы Артема Осипова.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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