"Моя Москва": Василий Мищенко. Часть 2

Когда в детстве актер Василий Мищенко посмотрел приключенческий фильм "Неуловимые мстители", он понял, что хочет сниматься в кино. Ученик Олега Табакова стал известным после съемок в картине Сергея Соловьева "Спасатель", которая получила приз на Венецианском фестивале и открыла актеру, который недавно был студентом, дорогу в мир кино и театра.

В этом выпуске на прогулке по Таганскому району заслуженный артист России вспомнит о первой встрече с Владимиром Высоцким, признается, за что благодарен Ивану Бортнику, и расскажет о том, какая она – Москва Василия Мищенко.

Подробнее – в программе "Моя Москва".