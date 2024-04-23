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23 апреля, 10:50

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"Город без окраин": район Сокол

"Город без окраин": район Сокол

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Каждую весну район Сокол утопает в сирени. Когда-то там жил и творил селекционер Леонид Колесников. Спустя десятки лет, его Сиреневый сад все так же благоухает.

Также в этом районе прошла юность Елены Арлен. Она уже 30 лет живет на улице Карла Брюллова в Поселке художников. В нем жили именитые москвичи, в том числе актер Ролан Быков, скульптор Надежда Крандиевская и архитектор Николай Оболенский. А в стенах местной библиотеки сохранился читальный зал, где выступал Владимир Высоцкий.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

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