"Город без окраин": район Сокол

Каждую весну район Сокол утопает в сирени. Когда-то там жил и творил селекционер Леонид Колесников. Спустя десятки лет, его Сиреневый сад все так же благоухает.

Также в этом районе прошла юность Елены Арлен. Она уже 30 лет живет на улице Карла Брюллова в Поселке художников. В нем жили именитые москвичи, в том числе актер Ролан Быков, скульптор Надежда Крандиевская и архитектор Николай Оболенский. А в стенах местной библиотеки сохранился читальный зал, где выступал Владимир Высоцкий.

Подробнее – в программе "Город без окраин".