"Мой район. Новости": благоустройство территории ГКБ имени Буянова началось в Царицыне.

В Царицыне началось благоустройство территории клинической больницы имени Буянова. В главном корпусе заменят окна, обновят фасад, модернизируют системы кондиционирования, вентиляции и пожарной сигнализации.

Также проект благоустройства предусматривает грамотную организацию пространства. На территории появятся навесы, беседки, стульчики и скамьи со столиками.

Кроме того, пешеходные зоны и места отдыха замостят плиткой, а на проезжей части уложат новый асфальт. На финальном этапе территорию озеленят. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".