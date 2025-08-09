Форма поиска по сайту

Новости

Новости

09 августа, 13:10

Город

"Мой район. Новости": благоустройство территории ГКБ имени Буянова началось в Царицыне.

В Царицыне началось благоустройство территории клинической больницы имени Буянова. В главном корпусе заменят окна, обновят фасад, модернизируют системы кондиционирования, вентиляции и пожарной сигнализации.

Также проект благоустройства предусматривает грамотную организацию пространства. На территории появятся навесы, беседки, стульчики и скамьи со столиками.

Кроме того, пешеходные зоны и места отдыха замостят плиткой, а на проезжей части уложат новый асфальт. На финальном этапе территорию озеленят. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

