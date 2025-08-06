Форма поиска по сайту

06 августа, 06:20

Город

"Мой район. Новости": новый дом по программе реновации построили в Выхино-Жулебине

"Мой район. Новости": новый дом по программе реновации построили в Выхино-Жулебине

На Ташкентской улице в районе Выхино-Жулебино построили новый жилой комплекс, туда переезжают участники программы реновации из соседних пятиэтажек на Самаркандском бульваре.

Жители уже начали осматривать квартиры с улучшенной отделкой и отмечают современную планировку и просторные кухни.

Дом возвели рядом со станцией метро "Юго-Восточная" с использованием префаб-технологий. Для переезда москвичи могут воспользоваться специальным сервисом правительства: в информационном центре помогут оформить документы и заказать перевозку вещей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Программа: Мой район. Новости
реновация

