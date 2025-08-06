06 августа, 06:20Город
"Мой район. Новости": новый дом по программе реновации построили в Выхино-Жулебине
На Ташкентской улице в районе Выхино-Жулебино построили новый жилой комплекс, туда переезжают участники программы реновации из соседних пятиэтажек на Самаркандском бульваре.
Жители уже начали осматривать квартиры с улучшенной отделкой и отмечают современную планировку и просторные кухни.
Дом возвели рядом со станцией метро "Юго-Восточная" с использованием префаб-технологий. Для переезда москвичи могут воспользоваться специальным сервисом правительства: в информационном центре помогут оформить документы и заказать перевозку вещей.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".