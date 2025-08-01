"Мой район. Новости": Минздрав предложил изменить правила оказания медпомощи гипертоникам

Министерство здравоохранения РФ предложило ввести новые правила оказания медицинской помощи пациентам с гипертонией. В частности, ведомство призвало расширить список исследований.

Например, в перечень могут войти анализ крови на уровень общего белка, рентген грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости и другие диагностические процедуры.

При этом средняя продолжительность лечения составит 12 месяцев вместо 10 дней. По словам врачей, такой шаг позволит специалистам провести более тщательную диагностику, а именно выявить сопутствующие заболевания и органы поражения.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".