"Мой район. Новости": устройство для ранней диагностики глаукомы разработали в столице

Московские ученые придумали устройство, которое поможет обнаруживать глаукому на ранних стадиях. Разработку представили на конкурсе "Новатор Москвы", и она прошла в финал.

Конкурс помогает молодым специалистам реализовывать свои идеи и тем самым улучшать жизнь не только жителей Москвы, но и всей страны. В 2025 году из 5 тысяч заявок жюри определило 90 лучших проектов в разных сферах.

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