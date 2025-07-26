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Новости

26 июля, 08:10

Наука

"Мой район. Новости": устройство для ранней диагностики глаукомы разработали в столице

"Мой район. Новости": устройство для ранней диагностики глаукомы разработали в столице

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Московские ученые придумали устройство, которое поможет обнаруживать глаукому на ранних стадиях. Разработку представили на конкурсе "Новатор Москвы", и она прошла в финал.

Конкурс помогает молодым специалистам реализовывать свои идеи и тем самым улучшать жизнь не только жителей Москвы, но и всей страны. В 2025 году из 5 тысяч заявок жюри определило 90 лучших проектов в разных сферах.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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