16 июня, 12:20Город
"Мой район. Новости": в Раменках откроется новая школа с IT-полигоном
В районе Раменки завершается строительство современной школы на улице Светланова. Уже в этом учебном году здесь начнут заниматься более четырехсот детей. Учебные кабинеты оснащены трансформируемыми стенами и прозрачными перегородками.
Одна из главных новинок – IT-полигон, где ученики смогут осуществлять проектную деятельность. В здании также предусмотрены спортивные зоны, рекреационные пространства и функциональные подоконники для занятий.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".