"Мой район. Новости": в Раменках откроется новая школа с IT-полигоном

В районе Раменки завершается строительство современной школы на улице Светланова. Уже в этом учебном году здесь начнут заниматься более четырехсот детей. Учебные кабинеты оснащены трансформируемыми стенами и прозрачными перегородками.

Одна из главных новинок – IT-полигон, где ученики смогут осуществлять проектную деятельность. В здании также предусмотрены спортивные зоны, рекреационные пространства и функциональные подоконники для занятий.

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