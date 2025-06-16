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Новости

16 июня, 12:20

Город

"Мой район. Новости": в Раменках откроется новая школа с IT-полигоном

"Мой район. Новости": в Раменках откроется новая школа с IT-полигоном

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В районе Раменки завершается строительство современной школы на улице Светланова. Уже в этом учебном году здесь начнут заниматься более четырехсот детей. Учебные кабинеты оснащены трансформируемыми стенами и прозрачными перегородками.

Одна из главных новинок – IT-полигон, где ученики смогут осуществлять проектную деятельность. В здании также предусмотрены спортивные зоны, рекреационные пространства и функциональные подоконники для занятий.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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