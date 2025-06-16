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16 июня, 05:15

Транспорт

"Мой район. Новости ": электробусы вышли на новые маршруты в центре Москвы

"Мой район. Новости ": электробусы вышли на новые маршруты в центре Москвы

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В центре Москвы появились новые электробусные маршруты с216 и с263, которые соединяют стадион "Лужники" со станциями метро "Краснопресненская" и "Раменки". Маршруты проходят через районы Арбат, Пресненский, Хамовники, Дорогомилово и Раменки.

Комфортный транспорт с климат-контролем, бесшумным ходом и USB-зарядками заменил обычные автобусы. Электробусы курсируют по будням, чтобы обеспечить жителям быстрый и экологичный путь до работы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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