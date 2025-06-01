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Новости

01 июня, 16:40

Город

"Мой район. Новости": в Гольянове начался капитальный ремонт дома 1976 года постройки

"Мой район. Новости": в Гольянове начался капитальный ремонт дома 1976 года постройки

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На Щелковском шоссе стартовал капитальный ремонт девятиэтажки. В доме полностью обновят фасад, крышу, системы отопления и водоснабжения. Работы ведутся по современной технологии: фасад укрепляют армирующей сеткой и покрывают декоративной штукатуркой.

Завершающий этап включает ремонт балконов, входных групп и отмостки. Дом вошел в программу капитального ремонта, в рамках которой в Москве модернизируют десятки тысяч зданий.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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