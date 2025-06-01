01 июня, 16:40Город
"Мой район. Новости": в Гольянове начался капитальный ремонт дома 1976 года постройки
На Щелковском шоссе стартовал капитальный ремонт девятиэтажки. В доме полностью обновят фасад, крышу, системы отопления и водоснабжения. Работы ведутся по современной технологии: фасад укрепляют армирующей сеткой и покрывают декоративной штукатуркой.
Завершающий этап включает ремонт балконов, входных групп и отмостки. Дом вошел в программу капитального ремонта, в рамках которой в Москве модернизируют десятки тысяч зданий.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".