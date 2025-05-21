"Мой район. Новости": в Москве закрылся выход № 2 на станции "Рижская"

Выход № 2 со станции "Рижская" Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий столичного метрополитена закрылся из-за строительства трамвайного кольца. Обойти участок с ограничениями можно через подземный переход.

В настоящее время специалисты укладывают пути на будущем разворотном кольце. Новый участок пройдет от улицы Гиляровского, между Трифоновской улицей и Рижской площадью, с разворотным кольцом у метро.

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