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11 мая, 07:30

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"Мой район. Новости": в Филевском Парке построят мост в форме паруса

"Мой район. Новости": в Филевском Парке построят мост в форме паруса

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В районе Филевский Парк появится новый мост. Он соединит улицу Новозаводскую с районом Хорошёво-Мнёвники. Конструкция в форме паруса станет не только транспортной артерией, но и архитектурной доминантой округа.

Мост будет четырехполосным, с пешеходными и велодорожками. Его длина составит 250 метров. Строители уже завершили бетонирование двух из трех опор. После открытия переправы планируют капитально отремонтировать Новозаводскую улицу и обновить прилегающую дорожную сеть.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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