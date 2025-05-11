"Мой район. Новости": в Филевском Парке построят мост в форме паруса

В районе Филевский Парк появится новый мост. Он соединит улицу Новозаводскую с районом Хорошёво-Мнёвники. Конструкция в форме паруса станет не только транспортной артерией, но и архитектурной доминантой округа.

Мост будет четырехполосным, с пешеходными и велодорожками. Его длина составит 250 метров. Строители уже завершили бетонирование двух из трех опор. После открытия переправы планируют капитально отремонтировать Новозаводскую улицу и обновить прилегающую дорожную сеть.

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