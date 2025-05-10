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Новости

10 мая, 13:05

Город

"Мой район. Новости": новое 11-этажное здание военкомата построят в Бутырском районе

"Мой район. Новости": новое 11-этажное здание военкомата построят в Бутырском районе

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Современный центр для военного комиссариата Москвы появится недалеко от Единого пункта отбора контрактников в Бутырском районе. В новом здании будет 11 этажей, на каждом расположатся современные кабинеты, а очередь будет электронной.

Встречать посетителей будут окна приема и информационные стойки. На верхних этажах организуют прохождение медицинской и призывной комиссии.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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