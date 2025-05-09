Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 17:34

Транспорт

Песни Победы прозвучали на станции метро "Курская"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Концерт Всероссийского детского нового хора прошел на станции "Курская" столичного метрополитена. Юные артисты исполнили песни Победы, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Горожане и гости столицы могли услышать композиции "Смуглянка", "Алеша", "На безымянной высоте" и другие песни военных лет. Особое внимание зрителей привлекли авторские композиции. Впервые в рамках проекта "Музыка в метро" прозвучала новая песня "День Победы", которая была написана специально к 80-летию.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, концерт стал частью праздничной программы, приуроченной к 80-й годовщине Великой Победы.

Ранее около 200 пар приняли участие в патриотической акции "Вальс Победы" у Музея Победы. Пары станцевали под советскую песню "Майский вальс" в живом исполнении певицы Екатерины Линковской.

К акции присоединились профессиональные танцоры и любители: участники проекта "Московское долголетие", представители "Московского центра воспитательных практик", кадеты, педагоги и другие.

Вальс Победы станцуют в Парке Горького

Читайте также


Сюжет: 80 лет Победы
транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика